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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Vollsperrung nach Verkehrsunfall zwischen Wohnmobil und Lastwagen

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 08.04.2026, gegen 9:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 31 bei Falkensteig ein Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Lastwagen.

Der 71 Jahre alter Fahrer eines Wohnmobils befuhr die B 31 in Richtung Freiburg als er in Falkensteig aus noch nicht näher bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Zu diesem Zeitpunkt kam dem Mann ein Lastwagen entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich und waren nicht mehr fahrbereit.

Der 71-Jährige, dessen Mitfahrerin sowie der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Für die Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Freiburg-Süd sowie die Bergung der beiden Fahrzeuge musste die B 31 zeitweise vollständig gesperrt werden. Der aus Richtung Freiburg kommende Verkehr konnte über die Ausfahrt Buchenbach abgeleitet werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf über 15.000 Euro.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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