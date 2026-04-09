Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen-Nimburg-Bottingen: Brand in Mehrfamilienwohnhaus

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Teningen-Nimburg-Bottingen: Am Samstag, 04.04.2026, wurde gegen 05:15 Uhr über die Integrierte Leitstelle Emmendingen ein Brand in der Weinbergstraße in Nimburg-Bottingen gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Wärmedecke die Ursache des Brandes gewesen sein. Die Decke und eine Matratze, die auf den Balkon verbracht worden waren, entzündeten sich dort erneut. Das Feuer weitete sich über die Fassade bis zum Dachstuhl aus, konnte jedoch von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand, der Sachschaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

js

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