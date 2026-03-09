Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vortrag: Radikalisierung in sozialen Medien - Einladung für Eltern und Lehrkräfte

Celle (ots)

Wie geraten Jugendliche über soziale Medien in Kontakt mit extremistischen Inhalten? Welche Rolle spielen Algorithmen - und wie können Eltern und Lehrkräfte frühzeitig erkennen, wenn sich junge Menschen in problematische Onlinewelten bewegen?

Zu diesen Themen lädt das hiesige Netzwerk "Demokratie stärken im Landkreis Celle" am Montag, 16.03.2026 um 17 Uhr zu einem informativen Vortrag in die ALte Exerzierhalle in Celle ein. Zu dem Netzwerk gehören unter anderem die Stadt Celle, der Landkreis Celle, die Polizei Celle, die Volkshochschule Celle, die Gedenkstätte Bergen-Belsen und die Amadeu Antonio Stiftung. Referent an dem Abend ist Sebastian Zollner, der mit seinem Projekt https://hasskompass.de/ über digitale Radikalisierungsprozesse aufklärt. Der Vortrag zeigt anschaulich, wie extremistische Inhalte über Plattformen und deren Algorithmen in die Feeds von Jugendlichen gelangen können und welche Strategien es gibt, um junge Menschen davor zu schützen. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Eltern, Lehrkräfte sowie pädagogische Fachkräfte, aber auch an alle weiteren Interessierten. 📅 Datum: Montag, 16. März 2026, 17:30 Uhr 📍 Ort: Alte Exerzierhalle, Am Französischen Garten 1, Celle

Es wird um vorherige Anmeldung unter

Katharina.juszczak@lkcelle.de oder andrea.leibacher@polizei.niedersachsen.de gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell