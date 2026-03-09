Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mobilitätstag an der Grundschule Wietze

Wietze (ots)

Am Freitag, 6. März, fand an der Grundschule Wietze ein besonderer Projekttag rund um das Thema Mobilität und Verkehrssicherheit statt. Bei bestem Wetter hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, verschiedene Aspekte der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Organisiert wurde der Mobilitätstag von der Konrektorin der Schule, Frau Bilau-Wurz, und ihrem engagierten Kollegium. Unterstützt wurden sie dabei von Karsten Wiechmann, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, Anja Heins und Petra Liebert-Engel Kontaktbereichsbeamtinnen der Polizei Celle und Ralf Conrad, Leiter der Polizeistation Wietze. Ein besonderer Programmpunkt war die Demonstration zum Thema "Toter Winkel". Hierfür stellte die Firma ZF Testtrack Germany GmbH aus Jeversen eine Zugmaschine zur Verfügung. Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen des Unternehmens erklärten die Polizeibeamtin und Polizeibeamte den Kindern anschaulich die Gefahrenbereiche rund um große Fahrzeuge. Auch der Rettungsdienst war vertreten: Der ASB Südheide führte die Kinder in die Grundlagen der Ersten Hilfe ein und präsentierte einen Rettungswagen. Behandlungsbedürftig war dabei - zur Erleichterung aller Beteiligten - lediglich ein Stofftier. Für einen weiteren wichtigen Baustein sorgte die CeBus GmbH & Co. KG mit einer sogenannten Busschule. Hier lernten die Kinder, worauf beim sicheren Ein- und Aussteigen sowie beim Verhalten im Bus zu achten ist. Mitarbeitende des Ordnungsamtes Wietze hatten einen Fahrradparcours aufgebaut. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Geschicklichkeit und das richtige Verhalten im Straßenverkehr mit dem Fahrrad üben. In der Turnhalle wartete zudem ein Roller-Parcours, der von einer Lehrerin der Schule organisiert wurde, die ihre Leidenschaft für das Rollerfahren - ganz ohne elektrische Unterstützung - mit den Kindern teilte. Die Verkehrswacht Celle widmete sich dem Thema Sicherheit im Dunkeln und hatte einen Dunkelraum eingerichtet. Unter Anleitung konnten die Kinder dort erleben, wie wichtig reflektierende Kleidung und Materialien sind, um bei Dunkelheit im Straßenverkehr gut gesehen zu werden. Für die jüngsten Schülerinnen und Schüler führte der ADAC sein ADACUS-Programm durch. Dabei wurde ihnen spielerisch das richtige Verhalten am Fußgängerüberweg vermittelt. Am Ende des Tages waren sich alle Beteiligten einig: Der Mobilitätstag war ein voller Erfolg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell