POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Winsen (Aller) (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Winsen (Aller) ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Der 84-Jährige kam gegen 13:50 Uhr mit seinem Fahrrad aus einer untergeordneten Straße im Bereich des Friedhofes der Bannetzer Straße und wollte diese überqueren. Hierbei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer von links kommenden 35-Jährigen, die mit ihrem Hyundai ortseinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe liegt bei zirka 7.500 Euro.

