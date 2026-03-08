PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 06.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer Celle / Neuenhäusen - Am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kronestraße / Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 46jähriger E-Scooter Fahrer aus Celle leicht verletzt wurde. Ein 58jähriger Hambührener befuhr mit seinem PKW die Windmühlenstraße und missachtete das Stop-Schild an der Kreuzung zur Kronestraße / Am Holzhof. Der ordnungsgemäß querende E-Scooter-Fahrer wurde vom PKW erfasst und zum Glück nur leicht verletzt. Am PKW sowie am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Celle / Westercelle - Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde in Westercelle, An der Koppel, ein 18jähriger Hannoveraner kontrolliert, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Diebstähle von Kennzeichen

Celle / Heese - In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden an insgesamt sechs Pkw Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren im Bereich Heese und Neuenhäusen geparkt. Bei der Rückkehr der Fahrzeugnutzenden zu den abgestellten Fahrzeugen wurde jeweils das Fehlen eines der Kennzeichen festgestellt. Ein Tatverdacht konnte nicht geäußert werden.

Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Celle / Garßen - Gleich acht Fahrzeuge wurden im Stadtteil Garßen durch Farbschmierereien beschädigt. Die Tatorte befanden sich in der 'Wittenbergstraße' und der Straße 'Riethkamp', die Tatzeit lag in der Nacht vom 06. auf den 07. März. Die betroffenen Fahrzeuge wurden augenscheinlich mit grüner, gelber, roter und blauer Sprühfarbe beschädigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Winsen - Am Samstagmittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 40jähriger Mann aus dem Heidekreis mit seinem Pkw die L 180 von Winsen/Aller in Richtung Bannetze. Hinter ihm befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Wietze. Eine Halterabfrage ergab, dass der Halter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich tatsächlich um den Fahrzeughalter. Ihn erwartet nun einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt ist ihm untersagt worden.

Schuppenbrand

Eversen - Am 06.03.2026, gegen 03:20 Uhr, geriet in Eversen ein Holzunterstand mit angrenzendem Komposthaufen in Brand. In dem Unterstand befanden sich unter anderem Gartengeräte. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr blieb nur noch das Grundgerüst übrig. Was den Brand ausgelöst hat, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

  • 06.03.2026 – 10:25

    POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Winsen (Aller) (ots) - Gestern Nachmittag wurde in Winsen (Aller) ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Der 84-Jährige kam gegen 13:50 Uhr mit seinem Fahrrad aus einer untergeordneten Straße im Bereich des Friedhofes der Bannetzer Straße und wollte diese überqueren. Hierbei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer von links kommenden 35-Jährigen, die mit ihrem Hyundai ortseinwärts ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:52

    POL-CE: Radfahrerin bei Unfall mit einem E-Roller leicht verletzt

    Celle (ots) - Gestern Abend (05.03.2026) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 20:10 Uhr ein 36-jähriger auf einem E-Roller und eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fuß- und Radweg auf der Hannoverschen Straße. In Höhe der Hausnummer 58 begegneten sie sich und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:01

    POL-CE: Fliegerbombe entschärft

    Unterlüß (ots) - Auf dem Gelände der Firma Rheinmetall in Unterlüß ist gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr bei Erdaushubarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Vor deren Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst mussten zirka 30 Haushalte in einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle evakuiert werden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterlüß übernahmen gegen 18:30 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen, die gegen 19 Uhr beendet waren. ...

    mehr
