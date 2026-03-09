Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Handysturz löst Notruf aus

Nienhagen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle (FEL) gegen 15:50 Uhr ein automatischer Notruf nach einem mutmaßlich schweren Verkehrsunfall gemeldet. Hintergrund war ein ausgelöster sogenannter eCall.

Einsatzkräfte machten sich daraufhin umgehend auf den Weg zu der übermittelten Position. Die Polizeibeamten stellten vor Ort aber fest, dass es gar keinen Unfall gegeben hatte. Ein Jugendlicher hatte sein Handy auf dem Dach eines Pkw abgelegt und dort vergessen. Als seine Mutter anschließend mit dem Opel losfuhr, fiel das Gerät vom Fahrzeugdach und löste so den Notruf aus.

Beim eCall handelt es sich um ein automatisches Notrufsystem, das unter anderem auch in Smartphones und modernen Fahrzeugen integriert ist. Bei einem schweren Aufprall oder Sturz wird automatisch eine Verbindung zur Notrufleitstelle hergestellt und der Standort des Geräts übermittelt, damit Rettungskräfte schnell Hilfe leisten können.

In diesem Fall aber blieb es glücklicherweise bei einem Fehlalarm und es entstand kein Schaden.

