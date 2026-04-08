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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am heutigen Mittwochmorgen, 08.04.2026, in der Zeit zwischen 6:15 Uhr und 9:30 Uhr ein geparktes Auto im Laubenweg auf Höhe der Hausnummer 1 in Freiburg-Haslach beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Vermutlich bei einem Ausparkmanöver hatte das unbekannte Fahrzeug den Heckbereich eines geparkten schwarzen Autos beschädigt und fuhr anschließend davon. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und/ oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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