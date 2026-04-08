Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 19.00 Uhr, kam ein 40-jähriger Motorradfahrer von der Kreisstraße 6352 ab und wurde etwa 6 Meter unterhalb und 18 Meter entfernt von der Fahrbahn im Unterholz aufgefunden. Er befuhr die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg und kam nach der Einmündung zum Sattelhof in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und kam im Unterholz zum Liegen. Zur Bergung des Motorradfahrers wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

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