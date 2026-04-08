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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau schüttet Alkohol über Kleiderständer und wehrt sich bei der Kontrolle

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, kurz nach 16.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Frau gerade eben ein alkoholisches Getränk über einen Kleiderständer und den daran hängenden Hemden geschüttet habe. Der Kleiderständer steht vor einem Modegeschäft in der Turmstraße. Im Hebelpark konnte die Tatverdächtige, eine augenscheinlich stark alkoholisierte 41-jährige Frau, angetroffen werden. Während den polizeilichen Abklärungen schubste die 41-Jährige einen Polizisten und im weiteren Verlauf leistete die Frau erheblichen Widerstand bei ihrer Festnahme. Durch einen Tritt gegen das Bein wurde ein Polizist leicht verletzt. Zur Personalienfeststellung wurde die Frau zum Polizeirevier gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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