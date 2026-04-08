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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beim Wenden mit Pkw gegen Hauswand gefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 10.30 Uhr, versuchte ein 68-jähriger Mann seinen Pkw auf der Wendefläche in der Straße "Am Rheinpark" zu wenden. Warum auch immer kam der 68-Jährige mit seinem Pkw von der Wendefläche ab und kollidierte mit einer Hauswand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 9.000 Euro und der Schaden an der Hauswand auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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