Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 16.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Dachgeschosswohnung in die Straße "Halde" gerufen, da es dort in der Küche brennen würde. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Bewohner wurde leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für den Brand in der Küche könnten Fettrückstände in der Dunstabzugshaube gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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