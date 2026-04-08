PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 16.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Dachgeschosswohnung in die Straße "Halde" gerufen, da es dort in der Küche brennen würde. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Bewohner wurde leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für den Brand in der Küche könnten Fettrückstände in der Dunstabzugshaube gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 14:52

    POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 12.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße zu gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:39

    POL-FR: Görwihl: 10-jähriger Junge mit Fahrrad gestürzt - Einsatz von Rettungshubschrauber

    Freiburg (ots) - Einen abschüssigen Feldweg von Strittmatt kommend in Fahrtrichtung Einmündung L153 befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 15.00 Uhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Aufgrund unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lörrach geflogen. ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:38

    POL-FR: Albbruck: Unfall durch Vorfahrtsverletzung

    Freiburg (ots) - Mit ihrem Suzuki befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 11.10 Uhr eine 83 Jahre alte Frau die Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Fahrtrichtung B34. An der Kreuzung beabsichtigte nach rechts in Richtung Laufenburg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine aus Richtung Waldshut auf der B34 fahrende 71-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die beiden Frauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren