POL-FR: Görwihl: 10-jähriger Junge mit Fahrrad gestürzt - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots) - Mit ihrem Suzuki befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 11.10 Uhr eine 83 Jahre alte Frau die Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Fahrtrichtung B34. An der Kreuzung beabsichtigte nach rechts in Richtung Laufenburg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine aus Richtung Waldshut auf der B34 fahrende 71-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die beiden Frauen ...

mehr