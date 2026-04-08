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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: 10-jähriger Junge mit Fahrrad gestürzt - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Einen abschüssigen Feldweg von Strittmatt kommend in Fahrtrichtung Einmündung L153 befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 15.00 Uhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad. Aufgrund unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lörrach geflogen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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