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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Birkingen: Flächenbrand von Feuerwehr gelöscht

Freiburg (ots)

Zu einem Flächenbrand kam es am Dienstag, 07.04.2026 gegen 19.40 Uhr in Birkingen im Bereich einer Hütte. Zuvor war dort gegen 13.00 Uhr ein Waldarbeiterfeuer gelegt worden, welches vor Verlassen durch den Waldbesitzer vermeintlich gelöscht war. Durch den Wind wurden im Anschluss einzelne Glutnester die Böschung hinaufgetragen, woraufhin sich der Flächenbrand auf rund 1/4 Hektar entwickelte. Die Feuerwehr Albbruck konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Ein übergreifen auf die dort befindliche Waldhütte hat nicht stattgefunden. Am Feld- und Waldbestand entstand kein erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Albbruck mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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