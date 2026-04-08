Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Baustellenabsicherung beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026 gegen 00:00 Uhr, warfen Unbekannte die Baustellenabsicherung in der Bachenstraße in Ihringen in die Baugrube und stießen ein Verkehrszeichen um. Das Verkehrszeichen fiel gegen ein angrenzendes Wohngebäude, wodurch ein Fenster eingeschlagen wurde.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

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