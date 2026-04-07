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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 06.04.2026, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die L146 von Schluchsee-Aha in Richtung Äule. Aufgrund bislang unbekannter Ursache stürzte er in einer Kurve, woraufhin das Motorrad auf der rechten Straßenseite in eine Böschung und anschließend über den Gegenfahrstreifen gegen die Schutzplanke geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und durch einen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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