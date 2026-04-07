POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Paketshop-Filiale

Freiburg (ots) - Am Samstag, 04.04.2026, gegen 14.10 Uhr, kam es zwischen Herten und Rheinfelden auf einem Fuß- und Radweg zu einem Unfall mit einem nicht angeleinten Hund und einem Rennradfahrer. Die Hundehalterin lief mit ihrem nicht angeleinten kleineren Hund auf dem Fuß- und Radweg von Herten kommend in Richtung Rheinfelden. Der 49-jährige Rennradfahrer fuhr der ...

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