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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Paketshop-Filiale

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 16.45 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 16.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in eine Paketshop-Filiale in der Güterstraße zu gelangen. Aus dem Paketshop wurde eine Kassenschublade mit Bargeld sowie ein kleinerer Tresor mit Bargeld entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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