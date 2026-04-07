POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Paketshop-Filiale
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 16.45 Uhr bis Montag, 06.04.2026, 16.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in eine Paketshop-Filiale in der Güterstraße zu gelangen. Aus dem Paketshop wurde eine Kassenschublade mit Bargeld sowie ein kleinerer Tresor mit Bargeld entwendet.
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