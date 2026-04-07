Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte versprühen stinkende Substanz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg - Bislang Unbekannte versprühten am Dienstag, den 31.03.2026, gegen 19:45 Uhr eine stark riechende, unbekannte Substanz in einer Straßenbahn der Linie 1. Die vier Personen stiegen an der Haltestelle "ZO" zu und sprühten die Substanz anschließend gezielt auf vier Sitze. An der Haltestelle "Bertoldsbrunnen" verließen die Personen die Straßenbahn wieder.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Eine der Jugendlichen trug einen auffallend orangenen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Die zweite beteiligte junge Frau trug eine schwarze Jacke, darunter ein weißes Kapuzenshirt und eine weiße Jogginghose. Begleitet wurden sie von zwei Männern, die jeweils eine schwarze und eine graue Jacke trugen.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann oder durch den Vorfall verletzt wurde, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Telefonnummer 0761 882-4221 in Verbindung zu setzen.

js

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