POL-FR: Ortsschild in Sasbach entwendet - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Im Zeitraum vom Freitag, 27.03.2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 30.03.2026, 10:30 Uhr, wurde von bislang unbekannter Täterschaft ein gelbes Ortsschild am Ortsausgang Sasbach (Richtung Jechtingen) herausgerissen und gestohlen.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich zu melden.
Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.
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