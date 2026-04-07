PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrerin kommt von Kreisstraße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 19.25 Uhr, kam eine 23-jährige Motorradfahrerin von der Kreisstraße 6352 ab.

Sie befuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Gersbach, als sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr das Bankett und fuhr anschließen eine Böschung hinunter, wo sie stürzte. Die Motorradfahrerin sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren