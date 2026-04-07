Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrerin kommt von Kreisstraße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 19.25 Uhr, kam eine 23-jährige Motorradfahrerin von der Kreisstraße 6352 ab.

Sie befuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße von Schlechtbach kommend in Richtung Gersbach, als sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr das Bankett und fuhr anschließen eine Böschung hinunter, wo sie stürzte. Die Motorradfahrerin sei nur leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell