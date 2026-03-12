Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Grenzkontrolle: Bundespolizei Trier nimmt international gesuchten Straftäter fest

Trier (ots)

Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Mittwoch einen 28-jährigen Türken auf der BAB 64 fest.

Der Mann reiste zuvor in einem Fernreisebus aus Luxemburg ins Bundesgebiet ein und wies sich gegenüber den Bundespolizisten mit totalgefälschten niederländischen Personaldokumenten aus.

Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke bestätigte seine wahre Identität. Neben einem Internationalen Haftbefehl der Türkei wegen Eigentums- und Gewaltdelikten lagen noch ein anhängiges Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und eine ausländerrechtliche Festnahmeanordnung in Deutschland vor.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

