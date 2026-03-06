PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus

Trier (ots)

Am Donnerstagmittag wurden ein 29-jähriger Rumäne und ein 32-jähriger Montenegriner aufgrund europäischer Haftbefehle nach Luxemburg ausgeliefert.

Der Rumäne ist dringend tatverdächtig, im September 2018 zwei Körperverletzungen in Esch-sur-Alzette begangen zu haben, indem er zwei damals 20-jährige belgische Staatsbürger ins Gesicht schlug und ihnen auf dem Boden liegend gegen Kopf und Körper trat bzw. auf den Kopf sprang.

Dem Montenegriner wird vorgeworfen, im Februar 2025 in Leudelange einen PKW aufgebrochen und aus diesem eine Geldtasche mit knapp 5.000 Euro Bargeld entwendet zu haben.

Beide saßen bis dato im Bundesgebiet in Auslieferungshaft und wurden am Grenzübergang Wasserbilligerbrück der Police Luxemburg übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 07:13

    BPOL-TR: Berufsinformationsabend der Bundespolizei Trier

    Trier (ots) - Du suchst einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf .. Kontakt zu Menschen .. Sicherheit für deine Zukunft? Am Mittwoch, 11. März 2026, 18:00 Uhr lädt die Bundespolizei Trier Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Dienststelle in der Wechselstraße 8, 54290 Trier, ein. Neben der Vorstellung der Bundespolizei werden Eure Fragen rund um den Polizeidienst, die Einstellungsvoraussetzungen, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:12

    BPOL-TR: Personenzug erfasst Wildschwein

    Kanzem (ots) - Am heutigen Morgen (2.3.2026) gegen 7:00 Uhr ging bei der Bundespolizei Trier die Meldung ein, dass ein Personenzug auf der Strecke Trier - Saarbrücken, im Bereich Kanzem, etwas überfahren habe. Da nicht auszuschließen war, ob eine Person zu Schaden gekommen war, wurde die Strecke beidseitig für den Zugverkehr gesperrt. Bei der Absuche durch Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier wurde im Bereich der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:28

    BPOL-TR: Bundespolizei nimmt Niederländer fest und findet Streckmittel zur Drogenherstellung

    Steinebrück (ots) - Am Dienstagmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrolle einen 29-jährigen Niederländer auf der BAB 60 fest. Der 29-Jährige, er wurde per Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht, kam eigenen Angaben zufolge aus Amsterdam und war nun auf dem Weg nach Luxemburg. Eine Nachschau im Fahrzeug ergab u. a. den Fund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren