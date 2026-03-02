PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Personenzug erfasst Wildschwein

Kanzem (ots)

Am heutigen Morgen (2.3.2026) gegen 7:00 Uhr ging bei der Bundespolizei Trier die Meldung ein, dass ein Personenzug auf der Strecke Trier - Saarbrücken, im Bereich Kanzem, etwas überfahren habe.

Da nicht auszuschließen war, ob eine Person zu Schaden gekommen war, wurde die Strecke beidseitig für den Zugverkehr gesperrt. Bei der Absuche durch Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier wurde im Bereich der Gleise ein überfahrenes Wildschein aufgefunden und entfernt.

Laut Bundespolizei Trier war der Streckenabschnitt von 6:57 Uhr bis 8:02 Uhr gesperrt. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 17 Zügen zu Verspätungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

