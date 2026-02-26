Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Epileptischer Anfall einer 16-Jährigen - Bundespolizei Trier leistet Erste-Hilfe

Trier/Wasserbilligerbrück (ots)

Am Dienstagmittag leistete eine Streife der Bundespolizei Trier Erste-Hilfe bei einem 16-jährigen Mädchen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Was war geschehen? Gegen 14:10 Uhr fuhr ein 45-jähriger Ukrainer mit seiner 16-jährigen Tochter in seinem PKW eigeninitiativ in die Kontrollstelle in Wasserbilligerbrück ein. Der Vater äußerte gegenüber den Bundespolizisten, dass seine Tochter soeben einen epileptischen Anfall erlitt und sich erbrochen habe. Sie saß bewusstlos auf der Rückbank des Fahrzeugs.

Die Beamten leiteten unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen (u. a. stabile Seitenlage, stetige Kontrolle Atmung/Puls/Person) ein und übergaben das Mädchen im Anschluss an den Rettungsdienst. Sie wurde sodann dem Mutterhaus in Trier zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell