Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei stellt drei Messer und einen Schlagstock sicher

Steinebrück (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen bei einem 27-jährigen Deutschen drei Messer und einen Teleskopschlagstock sicher.

Der Mann reiste zuvor aus Belgien kommend als Fahrer eines PKW über die BAB 60 ein. Die drei Messer (zwei klassische Einhandmesser und ein Karambitmesser) befanden sich in den Jackentaschen, der Schlagstock in der Mittelkonsole. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Gegenstände wurden der Waffenbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

