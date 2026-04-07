Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Vandalismus in Schönau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.04.2026, 20.00 Uhr bis Samstag, 04.04.2026, 06.00 Uhr, waren in Schönau Unbekannte unterwegs, welche mutwillig Leitpfosten, mehrere Verkehrszeichen und ein Treppengeländer beschädigten. Mehrere Zeugen meldeten heraus gerissene Verkehrsleitpfosten, beschädigte Verkehrszeichen und Straßenschilder im Bereich des Johann-Peter-Hebel-Weges, der Straße "Schönenbuchen" in Richtung Utzenfeld sowie an der Kreuzung der Bundesstraße 317 und der Landstraße 142 in Richtung Aitern. Zudem wurde in Schönenberg, im Bereich der Straße "Am Bühlrain", ein Treppengeländer, sowie ein Verkehrszeichen herausgerissen. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell