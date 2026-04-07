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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Schaufensterscheibe eines Schnellrestaurants in Löffingen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Ostermontag, 06.04.2026, zwischen 1:00 und 4:00 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Schnellrestaurants in der Kirchstraße in Löffingen von bislang unbekannten Tätern beschossen und hierbei beschädigt.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich keine Personen in den Geschäftsräumlichkeiten.

Es gibt Hinweise auf ein silberfarbenes SUV mit Freiburger Zulassungskennzeichen, welches möglicherweise im Tatzeitraum in der Nähe der Örtlichkeit gesehen wurde.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654-806060) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder das verdächtige Fahrzeug in der Vortatphase in Löffingen wahrgenommen haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Neustadt (Tel.: 07651-93360) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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