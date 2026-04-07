Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Hund kommt Rennradfahrer in die Quere - Rennradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 14.10 Uhr, kam es zwischen Herten und Rheinfelden auf einem Fuß- und Radweg zu einem Unfall mit einem nicht angeleinten Hund und einem Rennradfahrer. Die Hundehalterin lief mit ihrem nicht angeleinten kleineren Hund auf dem Fuß- und Radweg von Herten kommend in Richtung Rheinfelden. Der 49-jährige Rennradfahrer fuhr der Halterin und dem Hund entgegen und musste wohl dem Hund ausweichen, da dieser plötzlich den Weg gequerte habe. Durch das Ausweichmanöver stürzte der Rennradfahrer. Mit dem Verdacht eines Schlüsselbeinbruches wurde der Rennradfahrer vom Rettungsdienst in ein Spital in die Schweiz gebracht.

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