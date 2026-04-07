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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw überholt riskant auf Kreisstraße und übersieht Motorradfahrer - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026, kurz vor 14.00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Kreisstraße 6332 von Inzlingen kommend in Richtung Rührberg. Kurz nach dem Ortsausgang von Inzlingen habe der Pkw-Fahrer in einer unübersichtlichen Kurve einen Pkw überholt. Kurz vor dem Rührberg überholte der Pkw-Fahrer einen weiteren Pkw, welcher nach rechts auf den dortigen Parkplatz abbog. Beim Überholvorgang übersah der Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer bremste stark ab, wich aus und kam im weiteren Verlauf zu Fall. Der Pkw-Fahrer wich nach links aus und kam in einer Grünfläche zum Stehen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge konnte nur knapp verhindert werden. Durch den Sturz sei der Motorradfahrer nur leicht verletzt worden. Nachdem der Pkw-Fahrer seinen Pkw aus der Grünfläche gefahren hatte entfernte er sich mit seinen beiden Mitfahrern von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Im Nachgang konnte der 22-jährige Pkw-Fahrer, welcher der Unfallflucht verdächtigt wird, von der Schweizer Polizei ermittelt und belehrt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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