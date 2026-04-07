Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer anlasslosen Verkehrskontrolle in Titisee-Neustadt in der Straße Am Badeparadies, wurde am Freitagabend, 03.04.2026, gegen 20:50 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer angehalten. Hierbei konnte durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Konsum von alkoholischen Genussmitteln von etwas über 0,7 Promille. Auf den Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu.

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