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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau
A65 - Gefahrenstelle im Verkehr führt zu Strafanzeige

Landau / A65 (ots)

Am Montagmorgen, dem 16.03.2026, wurde der Polizei um 07:12 Uhr ein größerer Gegenstand auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Eine sofortige Überprüfung der Autobahn ergab zunächst keinen Fund. Kurze Zeit später meldete sich jedoch der 41 jährige Verlierer des Gegenstands. Er gab an, dass es sich um ein Metallgestell gehandelt habe, das während der Fahrt von seinem Gespann gefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Gestell nur unzureichend mit einem Gurt gesichert, der während der Fahrt riss. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des von ihm genutzten Gespanns war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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