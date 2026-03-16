Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Supermarkt

Wörth (ots)

Am Montagmorgen gegen 03:20 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einkaufsmarkt in Wörth in der Tullastraße. Er entwendete dort Zigaretten. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter zu Fuß Richtung Freiwillige Feuerwehr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter geben können, sich per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271 / 92210 bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

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