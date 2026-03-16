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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edesheim - Gefährliches Wendemanöver auf der A65 bei Edesheim

POL-PDLD: A65/Edesheim - Gefährliches Wendemanöver auf der A65 bei Edesheim
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A65/Edesheim (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, nachdem er am späten Sonntagnachmittag (15.03.2026) auf der Autobahn gewendet hatte. Zeugen meldeten den Kradfahrer, der kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost entgegengesetzt auf dem Standstreifen zurückfuhr. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er habe nach seinem Freund sehen wollen, der wegen eines Defekts zurückgeblieben war. Nach einer entsprechenden Belehrung konnten beide ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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