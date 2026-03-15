Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Shell Tankstelle - Zeugen gesucht

Hochstadt (ots)

In der Nacht auf Sonntag 15.03.2026 gegen 04:32 Uhr brachen Unbekannte in die Shell Tankstelle in der Neustadter Straße ein. Im Verkaufsraum wurden Tabakwaren entwendet, die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Eine Fahndung nach den Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Neustadter Straße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

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