PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Shell Tankstelle - Zeugen gesucht

Hochstadt (ots)

In der Nacht auf Sonntag 15.03.2026 gegen 04:32 Uhr brachen Unbekannte in die Shell Tankstelle in der Neustadter Straße ein. Im Verkaufsraum wurden Tabakwaren entwendet, die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Eine Fahndung nach den Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Neustadter Straße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren