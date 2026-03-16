Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Dachstuhlbrand

Offenbach (ots)

Am 15.03.2026 wurde der Polizei gegen 09:33 Uhr ein Brand in einem Wohngebäude in der Lothringer Straße in Offenbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Dachstuhl des Hauses bereits deutlich vom Brand betroffen; Teile der Holzbalkenkonstruktion hatten Schaden genommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt im Bereich der Photovoltaikanlage in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

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