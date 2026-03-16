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POL-PDLD: Steinfeld/L545 - Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"

POL-PDLD: Steinfeld/L545 - Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"
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Steinfeld (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es um 19:52 Uhr auf der L545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern zu einer Spiegelberührung zwei sich begegnender Fahrzeuge. Hierbei setzte das in Richtung Bad Bergzabern fahrende Fahrzeug seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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