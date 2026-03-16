POL-PDLD: Steinfeld/L545 - Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"

Offenbach (ots) - Am 15.03.2026 wurde der Polizei gegen 09:33 Uhr ein Brand in einem Wohngebäude in der Lothringer Straße in Offenbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Dachstuhl des Hauses bereits deutlich vom Brand betroffen; Teile der Holzbalkenkonstruktion hatten Schaden genommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen fünfstelligen ...

mehr