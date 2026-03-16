Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tunnelsperrungen auf der B10 bei Annweiler - Polizeiliche Bilanz nach zwei Wochen

Annweiler (ots)

Auch in Woche zwei hat die Polizei täglich Kontrollen durchgeführt. Seit der Tunnelsperrung wurden insgesamt 880 LKW kontrolliert. Insgesamt kam es zu 473 Beanstandungen. Alle beanstandeten Fahrzeugführer mussten umdrehen und einen nicht unerheblichen Umweg bis zu ihrem Zielort in Kauf nehmen.

Bilanz nach der ersten Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231643

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