Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

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B10/AS LD-Nord (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an der A65 (AS Landau-Nord) und der B10 Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Von 19 kontrollierten Lkw-Fahrern mussten vier umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung besaßen. In zwei Fällen wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, um den staatlichen Strafverfolgungsanspruch gegenüber ausländischen Verkehrsteilnehmern abzusichern. Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost bereits seit dem 27.02.2026 voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 an. Die örtliche Umleitung erfolgt über Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Um diese Strecke zu entlasten, ist die Durchfahrt auf der B10 für Lastkraftwagen über 7,5 t - ausgenommen Anliegerverkehr - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

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