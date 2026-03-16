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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kieswerk

Rheinzabern (ots)

Zwischen 14.03.2026 (12:00Uhr) und 16.03.2026 (04:10Uhr) kam es zu einem Einbruch in das Gelände eines Kieswerks im Bereich der Bandstraße in Rheinzabern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Werk und entwendeten mehrere Meter an Kupferkabel. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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