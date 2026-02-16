PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisender soll Zugbegleiter bedroht und beleidigt haben

Ihringen-Wasenweiler (ots)

In der Linie S1 zwischen Freiburg im Breisgau und Breisach, soll es zu einer Bedrohung und Beleidigung eines Zugbegleiters gekommen sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagabend (15.02.2026) ging bei der Bundespolizei eine Meldung über eine Streitigkeit im Zug 9956 ein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 43-Jährige mit seinen mitgeführten Musikinstrumenten den Eingangsbereich des Zuges so blockiert haben, dass dieser nicht weiterfahren konnte. Daraufhin sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Staatsangehörigen und dem Zugbegleiter gekommen. Der Reisende soll im Zuge dessen, den ebenfalls deutschen Staatsangehörigen beleidigt haben. Zudem soll er verbal gedroht haben, ihn zu schlagen. Durch Begleitpersonen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Bundes- und Landespolizei zurückgehalten werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen, ergab einen Wert von 1,5 Promille. Aufgrund seines Verhaltens, schloss der Zugbegleiter den alkoholisierten Mann von der Fahrt aus. Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

