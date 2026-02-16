PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Einreise endet im Gefängnis

Basel (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei im Badischen Bahnhof Basel gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte nach Deutschland einzureisen. Nun verbüßt er eine mehrwöchige Haftstrafe.

Am Sonntagmorgen (15.02.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 44-Jährigen in einem Fernreisezug in Richtung Deutschland. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilte ein deutsches Gericht den polnischen Staatsangehörigen vor zwei Jahren zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro, die dieser jedoch nicht bezahlte. Der Mann konnte vor Ort die Geldstrafe nicht aufbringen. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe erfolgte nach der Festnahme, die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

