POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Pkw gerät von der Fahrbahn ab, Personen unverletzt
Freiburg (ots)
Am Montagnachmittag, 06.04.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer mit seiner 31-jährigen Beifahrerin die B31, von Donaueschingen kommend in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe Neustadt-Mitte geriet er nach den bisherigen Ermittlungen aufgrund unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Stützmauer. Der in Fahrtrichtung Donaueschingen fahrende Gegenverkehr konnte durch Ausweichen eine Kollision verhindern. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Neben der Polizei waren der Notarzt, ein Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt vor Ort.
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