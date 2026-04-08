PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Person durch umgekippten Traktor schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend, 07.04.2026, kurz vor 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Wiegentalweg in Ihringen lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Mann mit einem offenen Gelenktraktor und einem Anhänger den Wiegentalweg bergabwärts in Richtung Ihringen gefahren. In einer Linkskurve habe sich das Gespann quergestellt und war umgekippt. Der 67-Jährige stürzte vom Fahrzeug und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Der Mann wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Ihringen mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 07:48

    POL-FR: Ihringen: Baustellenabsicherung beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 03.04.2026 gegen 00:00 Uhr, warfen Unbekannte die Baustellenabsicherung in der Bachenstraße in Ihringen in die Baugrube und stießen ein Verkehrszeichen um. Das Verkehrszeichen fiel gegen ein angrenzendes Wohngebäude, wodurch ein Fenster eingeschlagen wurde. Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) führt die Ermittlungen und bittet ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:34

    POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Pkw gerät von der Fahrbahn ab, Personen unverletzt

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 06.04.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer mit seiner 31-jährigen Beifahrerin die B31, von Donaueschingen kommend in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe Neustadt-Mitte geriet er nach den bisherigen Ermittlungen aufgrund unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer neben der ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:30

    POL-FR: Schluchsee: Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

    Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 06.04.2026, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die L146 von Schluchsee-Aha in Richtung Äule. Aufgrund bislang unbekannter Ursache stürzte er in einer Kurve, woraufhin das Motorrad auf der rechten Straßenseite in eine Böschung und anschließend über den Gegenfahrstreifen gegen die Schutzplanke geschleudert wurde. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren