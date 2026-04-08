Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Person durch umgekippten Traktor schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend, 07.04.2026, kurz vor 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Wiegentalweg in Ihringen lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Mann mit einem offenen Gelenktraktor und einem Anhänger den Wiegentalweg bergabwärts in Richtung Ihringen gefahren. In einer Linkskurve habe sich das Gespann quergestellt und war umgekippt. Der 67-Jährige stürzte vom Fahrzeug und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Der Mann wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Ihringen mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

ak

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