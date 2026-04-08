PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Rötenbach: Küchenbrand, Personen bleiben unverletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 07.04.2026, gegen 11:30 Uhr kam es in der Küche eines Einfamilienhauses in der Oskar-Bier-Straße in Löffingen-Rötenbach zu einem Brand. Nach den bisherigen Ermittlungen geriet ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf mit Lebensmitteln in Brand. Die Bewohner versuchten mittels Wasser zu löschen, wodurch es zu einem Fettbrand kam und die Küche sowie Teile der Decke in Brand steckte. Beim Eintreffen der Polizei an der Brandörtlichkeit befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Friedenweiler, Rötenbach sowie Löffingen bereits vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Küche sowie Teile der Decke entfernt werden. Ein Rettungsdienst sowie Notarzt waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich um die Bewohner. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde das Gebäude unbewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Der Polizeiposten Löffingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 08:47

    POL-FR: Ihringen: Person durch umgekippten Traktor schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Ein 67 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend, 07.04.2026, kurz vor 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Wiegentalweg in Ihringen lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der Mann mit einem offenen Gelenktraktor und einem Anhänger den Wiegentalweg bergabwärts in Richtung Ihringen gefahren. In einer Linkskurve habe sich das ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 07:48

    POL-FR: Ihringen: Baustellenabsicherung beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 03.04.2026 gegen 00:00 Uhr, warfen Unbekannte die Baustellenabsicherung in der Bachenstraße in Ihringen in die Baugrube und stießen ein Verkehrszeichen um. Das Verkehrszeichen fiel gegen ein angrenzendes Wohngebäude, wodurch ein Fenster eingeschlagen wurde. Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) führt die Ermittlungen und bittet ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:34

    POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Pkw gerät von der Fahrbahn ab, Personen unverletzt

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 06.04.2026, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer mit seiner 31-jährigen Beifahrerin die B31, von Donaueschingen kommend in Fahrtrichtung Freiburg. Auf Höhe Neustadt-Mitte geriet er nach den bisherigen Ermittlungen aufgrund unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren