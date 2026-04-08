Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Rötenbach: Küchenbrand, Personen bleiben unverletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 07.04.2026, gegen 11:30 Uhr kam es in der Küche eines Einfamilienhauses in der Oskar-Bier-Straße in Löffingen-Rötenbach zu einem Brand. Nach den bisherigen Ermittlungen geriet ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf mit Lebensmitteln in Brand. Die Bewohner versuchten mittels Wasser zu löschen, wodurch es zu einem Fettbrand kam und die Küche sowie Teile der Decke in Brand steckte. Beim Eintreffen der Polizei an der Brandörtlichkeit befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Friedenweiler, Rötenbach sowie Löffingen bereits vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Küche sowie Teile der Decke entfernt werden. Ein Rettungsdienst sowie Notarzt waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich um die Bewohner. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde das Gebäude unbewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig untergebracht werden mussten. Der Polizeiposten Löffingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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