Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfall durch Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Mit ihrem Suzuki befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 11.10 Uhr eine 83 Jahre alte Frau die Dr. Rudolf-Eberle-Straße in Fahrtrichtung B34. An der Kreuzung beabsichtigte nach rechts in Richtung Laufenburg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine aus Richtung Waldshut auf der B34 fahrende 71-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die beiden Frauen nicht verletzten. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Dogern mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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