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BPOL NRW: Bundespolizei zieht positives Fazit nach Derby: Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg

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Essen (ots)

Am Samstag, dem 4. April, fand in Essen die Drittligabegegnung zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg statt.

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund wurde hierbei durch zahlreiche Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt. Ziel des Einsatzes war die konsequente Trennung der Fanströme sowie die Sicherstellung eines störungsfreien Bahnverkehrs für unbeteiligte Reisende.

Rund um die An- und Abreise der Fanlager über den Essener Hauptbahnhof sowie die Haltepunkte im Stadtgebiet kam es zu keinen schwerwiegenden Störungen. Trotz der emotionalen aufgeladenen Stimmung verhielten sich die Fangruppen weitgehend diszipliniert, sodass ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Lager durch die polizeilichen Maßnahmen unterbunden werden konnte.

Dank der frühzeitigen und detaillierten Einsatzplanung, der starken Präsenz in den Bahnhöfen und Zügen sowie der engen Abstimmung mit der Landespolizei und der Deutschen Bahn konnte die Bundespolizei diesen Großeinsatz erfolgreich abschließen.

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