PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährlicher Angelausflug an den Bahngleisen - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Essen (ots)

Am 4. April hielten sich drei Männer im Bereich der Bahnstrecke zwischen Essen-Überruhr und Essen-Kupferdreh auf, um dort zu angeln. Der Vorfall führte zu einer vorübergehenden Streckensperrung und polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 18:10 Uhr erhielt die Bundespolizei die Meldung über mehrere Personen, die sich unmittelbar an den Gleisen niedergelassen hatten. Eine Streife verlegte umgehend zum Einsatzort. Dort trafen die Beamten auf drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 26, 43 und 56 Jahren. Die in Wuppertal wohnhaften Männer führten Angelzubehör mit sich, konnten jedoch keinen gültigen Angelschein vorweisen.

Um eine Gefährdung der Personen sowie der Reisenden in den vorbeifahrenden Zügen auszuschließen, wurde die Bahnstrecke für die Dauer des Einsatzes für den Zugverkehr gesperrt. Die Uniformierten belehrten die Männer insbesondere über die erheblichen Gefahren beim Aufenthalt im Gleisbereich. Nach der Identitätsfeststellung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer vor Ort entlassen. Die Strecke konnte daraufhin wieder für den Bahnbetrieb freigegeben werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Fischwilderei sowie wegen unerlaubten Aufenthalts in den Gleisen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 14:45

    BPOL NRW: Stark alkoholisierte Jugendliche greift Beamte an - Bundespolizei ermittelt

    Essen (ots) - Am 4. April leistete eine junge Deutsche im Essener Hauptbahnhof massiven Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die alkoholisierte Essenerin griff dabei Einsatzkräfte der Bundespolizei tätlich an und bespuckte diese. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei die 16-Jährige an Gleis 11. Die Jugendliche befand sich in einem augenscheinlich ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 14:45

    BPOL NRW: U-Haftbefehl im Essener Hauptbahnhof vollstreckt - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

    Essen (ots) - Am 2. April vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl im Essener Hauptbahnhof. Gegen 19:45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung ergab der Abgleich mit dem Fahndungssystem einen Treffer. Die Staatsanwaltschaft Essen suchte den ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 12:33

    BPOL NRW: Ferienzeit ist Reisezeit - Bundespolizei warnt am Aachener Hauptbahnhof vor Taschendieben

    Aachen (ots) - Mit Beginn der Osterferien warnt die Bundespolizei in Aachen vor Taschendieben und gibt Reisenden wichtige Verhaltenstipps. Zum Beginn der Osterferien führte die Bundespolizei am heutigen Vormittag eine Präventionsaktion am Hauptbahnhof Aachen durch. Gemeinsam mit einem Präventionsbeamten wurden zahlreiche Reisende gezielt angesprochen und über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren