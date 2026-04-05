Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewaffneter Mann am Bochumer Hauptbahnhof gestellt - Bundespolizei beschlagnahmt Schreckschusswaffe

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Bochum (ots)

Am frühen Morgen des 5. April führte ein Mann am Bochumer Hauptbahnhof eine Schreckschusswaffe griffbereit bei sich. Nach einem Zeugenhinweis konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen stellen und die Waffe sichern.

Gegen 02:30 Uhr erhielt die Bundespolizei eine Meldung über eine männliche Person, die sich mit einer mutmaßlichen Schusswaffe am Busbahnhof des Bochumer Hauptbahnhofs aufhalten sollte. Umgehend eingesetzte Beamte der Bundespolizei sowie Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den 30-jährigen guineischen Staatsangehörigen vor Ort antreffen und unter Kontrolle bringen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Uniformierten in einer mitgeführten Oberschenkeltasche eine Schreckschusswaffe (PTB-Waffe) auf. In der Waffe war kein Magazin, jedoch befand sich bereits eine Patrone im Lauf. Einen erforderlichen kleinen Waffenschein konnte der Mann nicht vorlegen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Waffe daraufhin.

Vor Ort befindliche Zeugen gaben an, dass sich der 30-Jährige zuvor in einem Taxi aufgehalten habe. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug hätten sie die Waffe bei dem Mann wahrnehmen können. Nach erfolgter Belehrung gab der Bochumer gegenüber den Beamten an lediglich an, die Waffe unmittelbar vor dem Vorfall gefunden zu haben.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

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