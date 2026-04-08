Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Fahrradfahrerin an Kreuzung gestürzt - Polizei sucht Zeugen sowie einen unbekannten männlichen Autofahrer

Freiburg (ots)

Mit ihrem Rennrad befuhr am Dienstag, 07.04.2026 gegen 22.00 Uhr eine 27 Jahre alte Frau die Altenburger Straße in Richtung Kirchstraße. Im Kreuzungsbereich zur Friedhofsstraße kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Laut Zeugen, welche die 27-Jährige auf der Fahrbahn liegend angetroffen haben, hielt nach dem Unfall ein unbekannter männlicher Kfz-Führer eines dunklen Kombis (vermutlich VW) am rechten Fahrbahnrand an und schaute nach der verunfallten Frau. Kurz darauf fuhr dieser auf der Altenburger Straße in Richtung Kirchstraße davon. Zur Aufklärung des Vorfalles wird der Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) in Verbindung zu setzen. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sie trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm und fuhr mit ordnungsgemäßer Beleuchtung am Rennrad. An diesem entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

md/tb

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