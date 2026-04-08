Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2026, 12.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße zu gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Freiburg, Telefon 0761 882-2880, ist rund um die Uhr erreichbar. Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der Polizei zur Verfügung zu stellen. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07741 8316-211 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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