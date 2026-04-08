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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag,
07.04.2026, 12.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein 
Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße zu
gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren 
Erkenntnisse vor. 


Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen 
übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder 
anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist während
den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 
erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Freiburg, Telefon 0761 
882-2880, ist rund um die Uhr erreichbar.

Darüber hinaus bittet die Polizei, vorhandene Videoaufzeichnungen - 
etwa von privaten Überwachungskameras, Türklingel-Kameras oder 
Fahrzeugkameras - die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, der 
Polizei zur Verfügung zu stellen.


Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07741 8316-211 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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